Koki Saito matchhjälte när Queens Park Rangers vann mot Charlton

Queens Park Rangers vann med 3–1 mot Charlton

Koki Saito matchvinnare för Queens Park Rangers

Charltons andra raka förlust

Koki Saito gjorde 2–1 i 84:e minuten – och Richard Kone gjorde 3–1 på tilläggstid. Queens Park Rangers tog till slut hem segern mot Charlton hemma på lördagen i Championship.

Wrexham nästa för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers tog en tidig ledning. Paul Smyth slog till, redan i åttonde minuten. I 54:e minuten slog Robert Apter till, och kvitterade för Charlton.

Först med sex minuter kvar att spela tog Queens Park Rangers ledningen genom Koki Saito.

3–1-målet kom på övertid, när Richard Kone slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Queens Park Rangers ligger på 18:e plats i tabellen efter matchen, medan Charlton ligger på 16:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på The Valley.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Wrexham. Lagen möts lördag 13 september 16.00 på Racecourse Ground.

Queens Park Rangers–Charlton 3–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (8) Paul Smyth, 1–1 (54) Robert Apter, 2–1 (84) Koki Saito, 3–1 (90) Richard Kone.

Varningar, Queens Park Rangers: Amadou Mbengue, Liam Morrison. Charlton: Conor Coventry, Josh Edwards.

Nästa match:

Queens Park Rangers: Wrexham AFC, borta, 13 september