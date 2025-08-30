Koki Saito matchhjälte när Queens Park Rangers vann mot Charlton
- Queens Park Rangers vann med 3–1 mot Charlton
- Koki Saito matchvinnare för Queens Park Rangers
- Charltons andra raka förlust
Koki Saito gjorde 2–1 i 84:e minuten – och Richard Kone gjorde 3–1 på tilläggstid. Queens Park Rangers tog till slut hem segern mot Charlton hemma på lördagen i Championship.
Wrexham nästa för Queens Park Rangers
Queens Park Rangers tog en tidig ledning. Paul Smyth slog till, redan i åttonde minuten. I 54:e minuten slog Robert Apter till, och kvitterade för Charlton.
Först med sex minuter kvar att spela tog Queens Park Rangers ledningen genom Koki Saito.
3–1-målet kom på övertid, när Richard Kone slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Queens Park Rangers ligger på 18:e plats i tabellen efter matchen, medan Charlton ligger på 16:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på The Valley.
Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Wrexham. Lagen möts lördag 13 september 16.00 på Racecourse Ground.
Queens Park Rangers–Charlton 3–1 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (8) Paul Smyth, 1–1 (54) Robert Apter, 2–1 (84) Koki Saito, 3–1 (90) Richard Kone.
Varningar, Queens Park Rangers: Amadou Mbengue, Liam Morrison. Charlton: Conor Coventry, Josh Edwards.
Nästa match:
Queens Park Rangers: Wrexham AFC, borta, 13 september
