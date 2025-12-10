Köpenhamn vann efter kanonstart mot Villarreal

Köpenhamn-seger med 3–2 mot Villarreal

Andreas Cornelius matchvinnare för Köpenhamn

Andra raka segern för Köpenhamn

Köpenhamn startade bra i matchen mot Villarreal på bortaplan på onsdagen. Efter två minuters spel gjorde Mohamed Elyounoussi 1–0. Till slut blev det 3–2 i matchen i Champions League.

Segermålet för Köpenhamn stod Andreas Cornelius för på stopptid.

I och med detta har Villarreal fyra förluster i rad.

Villarreal–Köpenhamn – mål för mål

Mohamed Elyounoussi gjorde 1–0 till Köpenhamn efter bara två minuter.

Direkt efter pausen gjorde Santi Comesana mål och kvitterade för Villarreal.

I 48:e minuten slog Elias Achouri till och gav Köpenhamn ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Tani Oluwaseyi och kvitterade för Villarreal.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Andreas Cornelius slog till och gjorde 2–3 för Köpenhamn.

För Villarreal gör resultatet att laget nu ligger på 35:e plats i tabellen medan Köpenhamn är på 24:e plats.

Nästa motstånd för Villarreal är Ajax. Köpenhamn tar sig an Napoli hemma. Båda matcherna spelas tisdag 20 januari 21.00.

Villarreal–Köpenhamn 2–3 (0–1)

Champions League, Estadio de la Ceramica

Mål: 0–1 (2) Mohamed Elyounoussi, 1–1 (47) Santi Comesana, 1–2 (48) Elias Achouri, 2–2 (56) Tani Oluwaseyi, 2–3 (90) Andreas Cornelius.

Varningar, Villarreal: Alfonso Pedraza, Ilias Akhomach, Pape Gueye. Köpenhamn: Andreas Cornelius, Elias Achouri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 0-1-4

Köpenhamn: 2-0-3

Nästa match:

Villarreal: Ajax, hemma, 20 januari 21.00

Köpenhamn: Napoli, hemma, 20 januari 21.00