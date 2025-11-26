Köpenhamn vann hemma mot Kairat

Köpenhamn segrade – 3–2 mot Kairat

Robert avgjorde för Köpenhamn

Andra raka förlusten för Kairat

Hemmalaget Köpenhamn vann matchen mot Kairat i Champions League. Resultatet i onsdagens match på Parken Stadium blev 3–2 (1–0).

Köpenhamn–Kairat – mål för mål

Köpenhamn tog ledningen i 26:e minuten genom Viktor Dadason.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Jordan Larsson på straff och ökade ledningen för Köpenhamn.

I den 73:e minuten ökade Robert ledningen ytterligare.

Med nio minuter kvar att spela reducerade Kairat genom Dastan Satpaev.

Olzhas Baybek såg till att Kairat reducerade igen i 90:e minuten på pass av Giorgi Zaria. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Kairat har startat svagt och har bara en poäng efter fem spelade matcher. Köpenhamn tog nu sin första seger.

Nästa motstånd för Köpenhamn är Villarreal. Lagen möts onsdag 10 december 18.45 på Estadio de la Ceramica.

Köpenhamn–Kairat 3–2 (1–0)

Champions League, Parken Stadium

Mål: 1–0 (26) Viktor Dadason, 2–0 (59) Jordan Larsson, 3–0 (73) Robert, 3–1 (81) Dastan Satpaev, 3–2 (90) Olzhas Baybek (Giorgi Zaria).

Varningar, Köpenhamn: Lukas Lerager, Pantelis Hatzidiakos. Kairat: Aleksandr Mrynskiy, Dastan Satpaev, Erkin Tapalov, Ricardinho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köpenhamn: 1-1-3

Kairat: 0-1-4

Nästa match:

Köpenhamn: Villarreal CF, borta, 10 december