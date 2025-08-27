Seger för Köpenhamn – 3–1 totalt

Andreas Cornelius matchvinnare för Köpenhamn

Köpenhamn höll tätt bakåt

Köpenhamn är vinnare totalt i Champions League Play off mot Basel. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Köpenhamn, vilket betyder att Köpenhamn står som segrare med totala resultatet 3–1.

Köpenhamn–Basel – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Andreas Cornelius till på pass av Elias Achouri och gav Köpenhamn ledningen.

Och med sex minuter kvar att spela ökade Köpenhamn ledningen genom Youssoufa Moukoko på straff. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Köpenhamn–Basel 2–0 (0–0), 3–1 totalt

Champions League Play off, Parken Stadium

Mål: 1–0 (46) Andreas Cornelius (Elias Achouri), 2–0 (84) Youssoufa Moukoko.

Varningar, Köpenhamn: Viktor Claesson.