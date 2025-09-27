Koskinen och Wanjiku Kinuthia avgjorde borta mot Skultorp

Seger för P 18 IK med 2–1 mot Skultorp

Det blev en uddamålsseger för P 18 IK i matchen mot Skultorp i division 1 mellersta dam på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–0) borta på Orkanvallen.

– En väldigt sur och tung förlust. Vi gör ingen bra match men är ändå starkare och trycker på hela andra halvlek för att kvittera och avgöra. Vi visste att vår motståndare skulle ligga lågt, lyfta långt och ta de chanser som blir. Vår första halvlek var vi inte alls nöjda med och vi kommer ut som ett helt annat lag i andra halvlek. Tyvärr lyckas vi inte hela 90 minuter utan det blir ett sent avgörande. Varken rättvist eller välförtjänt, tyckte Skultorps tränare Thomas Sjökvist, efter matchen.

Husqvarna nästa för P 18 IK

Hilla Koskinen och Mary Wanjiku Kinuthia gjorde mål för P 18 IK, och Silvia Lawanhomi för Skultorp.

Skultorp har två vinster och tre förluster och 9–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan P 18 IK har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–5 i målskillnad. Det här var Skultorps fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även P 18 IK:s andra uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Skultorp på åttonde plats i tabellen medan P 18 IK är på elfte plats.

I nästa match möter Skultorp Hertzöga borta på lördag 4 oktober 16.30. P 18 IK möter Husqvarna fredag 3 oktober 19.00 hemma.