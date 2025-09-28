Krasso räddade en poäng i 88:e minuten mot Niza

Niza och Paris FC kryssade

Jean-Philippe Krasso kvitterade i 88:e minuten

Monaco nästa motståndare för Niza

Det såg ut att bli förlust för Paris FC när laget mötte Niza på söndagen i Ligue 1 herr på Allianz Rivera. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Jean-Philippe Krasso till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Paris FC.

Niza–Paris FC – mål för mål

Niza tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Sofiane Diop. Kvitteringen kom med två minuter kvar att spela, när Jean-Philippe Krasso slog till och gjorde mål på straff för Paris FC. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars på Stade Sebastien Charlety.

I nästa omgång har Niza Monaco borta på Stade Louis II, söndag 5 oktober 17.15. Paris FC spelar hemma mot Lorient fredag 3 oktober 20.45.

Niza–Paris FC 1–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 1–0 (40) Sofiane Diop, 1–1 (88) Jean-Philippe Krasso.

Varningar, Niza: Salis Abdul Samed. Paris FC: Moustapha Mbow.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 2-1-2

Paris FC: 2-1-2

Nästa match:

Niza: AS Monaco, borta, 5 oktober

Paris FC: Lorient, hemma, 3 oktober