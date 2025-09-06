Kryss för BK Häcken och Kristianstad
- Kryss mellan BK Häcken och Kristianstad
- Carly Wickenheiser kvitterade i 38:e minuten
- Rosengård nästa motståndare för BK Häcken
BK Häcken och Kristianstad tog en poäng var i mötet i Damallsvenskan på Bravida Arena. Matchen slutade 1–1 (1–1).
BK Häcken–Kristianstad – mål för mål
Kristianstad fick en bra start på matchen. Alice Egnér slog till, redan i 15:e minuten.
BK Häcken kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Carly Wickenheiser hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
I nästa match möter BK Häcken Rosengård hemma på söndag 21 september 16.00. Kristianstad möter Växjö lördag 13 september 15.00 hemma.
BK Häcken–Kristianstad 1–1 (1–1)
Damallsvenskan, Bravida Arena
Mål: 0–1 (15) Alice Egnér, 1–1 (38) Carly Wickenheiser.
Varningar, Kristianstad: Tilda Persson, Moa Olsson, Lucy Roberts.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken: 3-1-1
Kristianstad: 1-1-3
Nästa match:
BK Häcken: FC Rosengård, hemma, 21 september
Kristianstad: Växjö DFF, hemma, 13 september
