Kryss för Bodö/Glimt och Tottenham

Bodö/Glimt och Tottenham kryssade

Självmål kvitterade i 89:e minuten

Bodö/Glimt nu 20:e, Tottenham på fjärde plats

Bodö/Glimt och Tottenham kryssade i mötet i Champions League på Aspmyra Stadion på tisdagen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Bodö/Glimt–Tottenham – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Jens Hauge till och gav Bodö/Glimt ledningen.

I 66:e minuten slog Jens Hauge till återigen, och gjorde 2–0.

Tottenhams Micky van de Ven gjorde 2–1 i 69:e minuten framspelad av Pedro Porro.

Laget kvitterade till 2–2 i 89:e minuten.

Det här var Bodö/Glimts andra oavgjorda match den här säsongen.

Bodö/Glimt ligger på 20:e plats i tabellen efter matchen medan Tottenham ligger på fjärde plats.

Onsdag 22 oktober möter Bodö/Glimt Galatasaray borta 18.45 och Tottenham möter Monaco borta 21.00.

Bodö/Glimt–Tottenham 2–2 (0–0)

Champions League, Aspmyra Stadion

Mål: 1–0 (53) Jens Hauge, 2–0 (66) Jens Hauge, 2–1 (69) Micky van de Ven (Pedro Porro), 2–2 (89) Självmål.

Varningar, Bodö/Glimt: Patrick Berg, Sondre Auklend. Tottenham: Pedro Porro, Micky van de Ven.

Nästa match:

Bodö/Glimt: Galatasaray, borta, 22 oktober

Tottenham: AS Monaco, borta, 22 oktober