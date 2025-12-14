Kryss för Brentford och Leeds

Oavgjort mellan Brentford och Leeds

Dominic Calvert-Lewin kvitterade i 82:a minuten

Brentford nu 14:e, Leeds på 17:e plats

Det blev en poäng var när Brentford och Leeds spelade oavgjort i mötet i Premier League på Brentford Community Stadium på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Brentford–Leeds – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Jordan Henderson 1–0 till Brentford i den 70:e minuten.

Dominic Calvert-Lewin såg med åtta minuter kvar att spela till att Leeds kvitterade. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Dominic Calvert-Lewins femte i Premier League.

För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Leeds är på 17:e plats. Ett tapp för Brentford som låg på åttonde plats så sent som den 29 november.

I nästa match, lördag 20 december möter Brentford Wolverhampton borta på Molineux Stadium 16.00 medan Leeds spelar hemma mot Crystal Palace 21.00.

Brentford–Leeds 1–1 (0–0)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 1–0 (70) Jordan Henderson, 1–1 (82) Dominic Calvert-Lewin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 1-1-3

Leeds: 1-2-2

Nästa match:

Brentford: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 20 december 16.00

Leeds: Crystal Palace FC, hemma, 20 december 21.00