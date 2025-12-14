Kryss för Brentford och Leeds
- Oavgjort mellan Brentford och Leeds
- Dominic Calvert-Lewin kvitterade i 82:a minuten
- Brentford nu 14:e, Leeds på 17:e plats
Det blev en poäng var när Brentford och Leeds spelade oavgjort i mötet i Premier League på Brentford Community Stadium på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Brentford–Leeds – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Jordan Henderson 1–0 till Brentford i den 70:e minuten.
Dominic Calvert-Lewin såg med åtta minuter kvar att spela till att Leeds kvitterade. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Dominic Calvert-Lewins femte i Premier League.
För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Leeds är på 17:e plats. Ett tapp för Brentford som låg på åttonde plats så sent som den 29 november.
I nästa match, lördag 20 december möter Brentford Wolverhampton borta på Molineux Stadium 16.00 medan Leeds spelar hemma mot Crystal Palace 21.00.
Brentford–Leeds 1–1 (0–0)
Premier League, Brentford Community Stadium
Mål: 1–0 (70) Jordan Henderson, 1–1 (82) Dominic Calvert-Lewin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brentford: 1-1-3
Leeds: 1-2-2
Nästa match:
Brentford: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 20 december 16.00
Leeds: Crystal Palace FC, hemma, 20 december 21.00
