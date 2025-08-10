Prenumerera

Kryss för Brommapojkarna mot Öster efter Jakobsens kvittering

    • Oavgjort mellan Öster och Brommapojkarna

    • Adam Jakobsen kvitterade i 46:e minuten

    • Öster nu 14:e, Brommapojkarna på nionde plats

    Östers Alibek Aliev öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Brommapojkarna i Allsvenskan. I andra halvlek kvitterade Brommapojkarna genom Adam Jakobsen efter 46 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

    Öster–Brommapojkarna – mål för mål

    Öster fick en bra start på matchen. Alibek Aliev slog till, redan i tionde minuten. Direkt efter pausen slog Adam Jakobsen till framspelad av Kaare Barslund och kvitterade för Brommapojkarna. 1–1-målet blev matchens sista.

    Det här var Östers sjätte oavgjorda match den här säsongen.

    Öster stannar därmed på 14:e plats, och Brommapojkarna på nionde plats, i tabellen.

    Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

    Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 augusti. Då möter Öster Häcken på Bravida Arena 16.30. Brommapojkarna tar sig an Sirius hemma 14.00.

    Öster–Brommapojkarna 1–1 (1–0)

    Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

    Mål: 1–0 (10) Alibek Aliev, 1–1 (46) Adam Jakobsen (Kaare Barslund).

    Varningar, Öster: Anssi Suhonen. Brommapojkarna: Ezekiel Alladoh, Oskar Cotton, Kevin Ackermann, Eric Björkander, Issiaga Camara.

    Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

    Öster: 0-3-2

    Brommapojkarna: 2-1-2

    Nästa match:

    Öster: BK Häcken, borta, 17 augusti

    Brommapojkarna: IK Sirius, hemma, 17 augusti

