Kryss för Gil Vicente med ny nolla
- Gil Vicente vann med 2–0 mot Estoril
- Pablo matchvinnare för Gil Vicente
- Tredje raka segern för Gil Vicente
Gil Vicente har spelat fyra matcher i rad utan att släppa in mål i Primeira Liga herr. Matchen mellan Gil Vicente och Estoril på Estádio Cidade de Barcelos slutade nämligen 2–0 (1–0).
Gil Vicente–Estoril – mål för mål
Gil Vicente gjorde första målet. Pablo gjorde målet på straff, redan i 15:e minuten. 2–0-målet kom med fyra minuter kvar att spela, när Joelson Fernandes slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Gil Vicente ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Estoril är på tolfte plats.
Lagen möts på nytt den 22 februari.
Gil Vicente tar sig an Benfica i nästa match borta fredag 26 september 21.15. Estoril möter Sporting Lissabon hemma lördag 27 september 21.30.
Gil Vicente–Estoril 2–0 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos
Mål: 1–0 (15) Pablo, 2–0 (86) Joelson Fernandes.
Varningar, Gil Vicente: Facundo Caseres, Pablo. Estoril: Nodar Lominadze, Ricard Sanchez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gil Vicente: 3-1-1
Estoril: 1-1-3
Nästa match:
Gil Vicente: SL Benfica, borta, 26 september
Estoril: Sporting Lissabon, hemma, 27 september
