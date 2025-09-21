Kryss för Gil Vicente med ny nolla

Gil Vicente vann med 2–0 mot Estoril

Pablo matchvinnare för Gil Vicente

Tredje raka segern för Gil Vicente

Gil Vicente har spelat fyra matcher i rad utan att släppa in mål i Primeira Liga herr. Matchen mellan Gil Vicente och Estoril på Estádio Cidade de Barcelos slutade nämligen 2–0 (1–0).

Gil Vicente–Estoril – mål för mål

Gil Vicente gjorde första målet. Pablo gjorde målet på straff, redan i 15:e minuten. 2–0-målet kom med fyra minuter kvar att spela, när Joelson Fernandes slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Gil Vicente ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Estoril är på tolfte plats.

Lagen möts på nytt den 22 februari.

Gil Vicente tar sig an Benfica i nästa match borta fredag 26 september 21.15. Estoril möter Sporting Lissabon hemma lördag 27 september 21.30.

Gil Vicente–Estoril 2–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos

Mål: 1–0 (15) Pablo, 2–0 (86) Joelson Fernandes.

Varningar, Gil Vicente: Facundo Caseres, Pablo. Estoril: Nodar Lominadze, Ricard Sanchez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 3-1-1

Estoril: 1-1-3

Nästa match:

Gil Vicente: SL Benfica, borta, 26 september

Estoril: Sporting Lissabon, hemma, 27 september