Kryss för Hamburg hemma mot Eintracht Frankfurt

Oavgjort i mötet mellan Hamburg och Eintracht Frankfurt

Hugo Larsson kvitterade i 26:e minuten

Freiburg nästa motstånd för Hamburg

Hamburg och Eintracht Frankfurt kryssade i mötet i Bundesliga på Volksparkstadion på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Hamburg–Eintracht Frankfurt – mål för mål

Hamburg fick en bra start på matchen när Albert Sambi Lokonga slog till redan i 18:e minuten.

Eintracht Frankfurt kvitterade när Hugo Larsson slog till efter pass från Nathaniel Brown i 26:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Deutsche Bank Park.

I nästa omgång har Hamburg Freiburg borta på Europa-Park Stadion, lördag 10 januari 15.30. Eintracht Frankfurt spelar hemma mot Borussia Dortmund fredag 9 januari 20.30.

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (1–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 1–0 (18) Albert Sambi Lokonga, 1–1 (26) Hugo Larsson (Nathaniel Brown).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-1-2

Eintracht Frankfurt: 2-2-1

Nästa match:

Hamburg: SC Freiburg, borta, 10 januari 15.30

Eintracht Frankfurt: Borussia Dortmund, hemma, 9 januari 20.30