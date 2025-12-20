Kryss för Hamburg hemma mot Eintracht Frankfurt
- Oavgjort i mötet mellan Hamburg och Eintracht Frankfurt
- Hugo Larsson kvitterade i 26:e minuten
- Freiburg nästa motstånd för Hamburg
Hamburg och Eintracht Frankfurt kryssade i mötet i Bundesliga på Volksparkstadion på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Hamburg–Eintracht Frankfurt – mål för mål
Hamburg fick en bra start på matchen när Albert Sambi Lokonga slog till redan i 18:e minuten.
Eintracht Frankfurt kvitterade när Hugo Larsson slog till efter pass från Nathaniel Brown i 26:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Deutsche Bank Park.
I nästa omgång har Hamburg Freiburg borta på Europa-Park Stadion, lördag 10 januari 15.30. Eintracht Frankfurt spelar hemma mot Borussia Dortmund fredag 9 januari 20.30.
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (1–1)
Bundesliga, Volksparkstadion
Mål: 1–0 (18) Albert Sambi Lokonga, 1–1 (26) Hugo Larsson (Nathaniel Brown).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hamburg: 2-1-2
Eintracht Frankfurt: 2-2-1
Nästa match:
Hamburg: SC Freiburg, borta, 10 januari 15.30
Eintracht Frankfurt: Borussia Dortmund, hemma, 9 januari 20.30
