Kryss för IFK Norrköping hemma mot Malmö FF

Kryss mellan IFK Norrköping och Malmö FF

Emma Engström kvitterade i 65:e minuten

IFK Norrköping nu tionde, Malmö FF på femte plats

IFK Norrköping och Malmö FF kryssade i mötet i Damallsvenskan på Idrottsparken på måndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

IFK Norrköping–Malmö FF – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Isabella D’Aquila 1–0 till gästerna Malmö FF i den 54:e minuten efter pass från Tuva Skoog. I 65:e minuten nätade Emma Engström framspelad av Paula Broddner Klingspor och kvitterade för IFK Norrköping. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Malmö FF är på femte plats.

Nästa motstånd för IFK Norrköping är Djurgården. Lagen möts lördag 25 april 15.00 på Kristinebergs IP.

IFK Norrköping–Malmö FF 1–1 (0–0)

Damallsvenskan, Idrottsparken

Mål: 0–1 (54) Isabella D’Aquila (Tuva Skoog), 1–1 (65) Emma Engström (Paula Broddner Klingspor).

Varningar, IFK Norrköping: Julia Karlernäs, Paula Broddner Klingspor, Isabella Sibley.

IFK Norrköping: Djurgårdens IF DFF, borta, 25 april 15.00