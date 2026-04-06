Kryss för IFK Norrköping hemma mot Malmö FF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan IFK Norrköping och Malmö FF
- Emma Engström kvitterade i 65:e minuten
- IFK Norrköping nu tionde, Malmö FF på femte plats
IFK Norrköping och Malmö FF kryssade i mötet i Damallsvenskan på Idrottsparken på måndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
IFK Norrköping–Malmö FF – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Isabella D’Aquila 1–0 till gästerna Malmö FF i den 54:e minuten efter pass från Tuva Skoog. I 65:e minuten nätade Emma Engström framspelad av Paula Broddner Klingspor och kvitterade för IFK Norrköping. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Malmö FF är på femte plats.
Nästa motstånd för IFK Norrköping är Djurgården. Lagen möts lördag 25 april 15.00 på Kristinebergs IP.
Damallsvenskan, Idrottsparken
Mål: 0–1 (54) Isabella D’Aquila (Tuva Skoog), 1–1 (65) Emma Engström (Paula Broddner Klingspor).
Varningar, IFK Norrköping: Julia Karlernäs, Paula Broddner Klingspor, Isabella Sibley.
Nästa match:
IFK Norrköping: Djurgårdens IF DFF, borta, 25 april 15.00
Den här artikeln handlar om: