Kryss för Lazio mot Parma efter Noslins kvittering

Oavgjort i mötet mellan Lazio och Parma

Tijjani Noslin kvitterade i 77:e minuten

Lazio nu åttonde, Parma på tolfte plats

Parmas Enrico Del Prato öppnade målskyttet i första halvlek borta mot Lazio i Serie A. I andra halvlek kvitterade Lazio genom Tijjani Noslin med 13 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Lazio–Parma – mål för mål

Enrico Del Prato öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav Parma ledningen.

Tijjani Noslin kvitterade för Lazio i 77:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här betyder att Lazio är kvar på åttonde plats och Parma stannar på tolfte plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lazio med 1–0.

Nästa motstånd för Lazio är Fiorentina. Lagen möts måndag 13 april 20.45 på Artemio Franchi, Firenze. Parma tar sig an Napoli hemma söndag 12 april 15.00.

Lazio–Parma 1–1 (0–1)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 0–1 (15) Enrico Del Prato, 1–1 (77) Tijjani Noslin.

Varningar, Lazio: Tijjani Noslin. Parma: Mateo Pellegrino, Gabriel Strefezza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 3-1-1

Parma: 0-3-2

Nästa match:

Lazio: Fiorentina, borta, 13 april 20.45

Parma: Napoli, hemma, 12 april 15.00