Kryss för Middlesbrough mot Oxford United efter Whittakers kvittering

1–1 mellan Oxford United och Middlesbrough

Morgan Whittaker kvitterade i 54:e minuten

Oxford United nu 21:a, Middlesbrough på andra plats

Oxford Uniteds Luke Harris öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Middlesbrough i Championship. I andra halvlek kvitterade Middlesbrough genom Morgan Whittaker med 36 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Oxford United.

Oxford United–Middlesbrough – mål för mål

Luke Harris gav Oxford United ledningen efter en knapp halvtimme.

I 54:e minuten nätade Morgan Whittaker framspelad av Callum Brittain och kvitterade för Middlesbrough. Det blev också matchens sista mål.

Oxford United har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–7 i målskillnad. Det här var Oxford Uniteds femte oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Oxford United ligger kvar på 21:a plats och Middlesbrough på andra plats i tabellen.

Lagen möts igen 21 februari på Riverside.

Nästa motstånd för Oxford United är Norwich City. Middlesbrough tar sig an Coventry hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 20.45.

Oxford United–Middlesbrough 1–1 (1–0)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 1–0 (28) Luke Harris, 1–1 (54) Morgan Whittaker (Callum Brittain).

Varningar, Oxford United: Mark Harris, Brian De Keersmaecker, Luke Harris. Middlesbrough: Mamadou Kaly Sene, Alan Browne.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

Middlesbrough: 1-3-1

Nästa match:

Oxford United: Norwich City FC, borta, 25 november

Middlesbrough: Coventry City FC, hemma, 25 november