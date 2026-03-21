Kryss för Millwall mot Ipswich efter Coburns kvittering

Ipswich och Millwall kryssade

Josh Coburn kvitterade i 50:e minuten

Birmingham nästa motståndare för Ipswich

Ipswichs Jack Clarke öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Millwall i Championship. I andra halvlek kvitterade Millwall genom Josh Coburn efter 50 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Ipswich.

Ipswich–Millwall – mål för mål

Jack Clarke gjorde 1–0 till Ipswich efter 41 minuter framspelad av Azor Matusiwa.

Direkt efter pausen slog Josh Coburn till med assist av Camiel Neghli och kvitterade för Millwall. 1–1-målet blev matchens sista.

I nästa omgång har Ipswich Birmingham hemma på Portman Road, måndag 6 april 16.00. Millwall spelar borta mot Middlesbrough fredag 3 april 13.30.

Ipswich–Millwall 1–1 (1–0)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (41) Jack Clarke (Azor Matusiwa), 1–1 (50) Josh Coburn (Camiel Neghli).

Varningar, Ipswich: Ivan Azon. Millwall: Josh Coburn, Derek Mazou-Sacko.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-3-0

Millwall: 3-1-1

