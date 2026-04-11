Kryss för Norrby mot Östersunds FK efter Bichis kvittering

Östersunds FK:s Simon Marklund öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Norrby i Superettan. I andra halvlek kvitterade Norrby genom Jamie Bichis med 20 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar tyckte till om matchen:

– En match där vi visar två ansikten. Vi visar dem för mycket respekt i första. Men sen i andra kommer vi ut som ett helt annat lag. Skapar lägen och gör livet surt för dem. Kvitteringen kommer välförtjänt. Moraliskt viktigt och det gäller att ta med sig det bästa från matchen.

Östersunds FK–Norrby – mål för mål

För tabellens utseende betyder det här att Östersunds FK ligger på andra plats medan Norrby har tolfteplatsen.

Lagen möts igen 26 juli på Borås Arena.

Söndag 19 april spelar Östersunds FK borta mot Helsingborg 15.00 och Norrby mot Falkenberg hemma 13.00 på Borås Arena.

Östersunds FK–Norrby 1–1 (1–0)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 1–0 (15) Simon Marklund (Daniel Miljanovic), 1–1 (70) Jamie Bichis.

Varningar, Östersunds FK: Tyree Griffiths.

