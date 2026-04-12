Kryss för Nottingham Forest hemma mot Aston Villa

1–1 mellan Nottingham Forest och Aston Villa

Det blev delad pott när Nottingham Forest tog emot Aston Villa i Premier League. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Nottingham Forest–Aston Villa – mål för mål

Aston Villa gjorde 0–1 efter 23 minuters spel. I 38:e minuten kvitterade Nottingham Forest när Neco Williams slog till. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Burnley. Aston Villa tar sig an Sunderland hemma. Båda matcherna spelas söndag 19 april 15.00.

Mål: 0–1 (23) Självmål, 1–1 (38) Neco Williams.

Varningar, Nottingham Forest: Murillo, Omari Hutchinson. Aston Villa: Matty Cash, John Mcginn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 1-3-1

Aston Villa: 1-1-3

