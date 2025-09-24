Kryss för Oddevold hemma mot Falkenberg

Kryss mellan Oddevold och Falkenberg

Viktor Ekblom kvitterade i 57:e minuten

Oddevold nu fjärde, Falkenberg på sjätte plats

Oddevold och Falkenberg kryssade i mötet i Superettan på Rimnersvallen på onsdagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Oddevold–Falkenberg – mål för mål

Falkenberg fick en bra start på matchen. Albin Andersson gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Oddevold kvitterade till 1–1 i 26:e minuten, när Emir Derviskadic fick träff. Direkt efter pausen ökade Rasmus Wiedesheim-Paul Oddevolds ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Viktor Ekblom träff och kvitterade för Falkenberg. Det blev också matchens sista mål.

Oddevold har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Falkenberg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 14–6 i målskillnad. Det här var Oddevolds sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Oddevold stannar därmed på fjärde plats och Falkenberg på sjätte plats, i tabellen.

Söndag 28 september spelar Oddevold borta mot Varberg 13.00 och Falkenberg mot Östersunds FK hemma 15.00 på Falcon Alkoholfri Arena.

Oddevold–Falkenberg 2–2 (1–1)

Superettan, Rimnersvallen

Mål: 0–1 (6) Albin Andersson, 1–1 (26) Emir Derviskadic, 2–1 (53) Rasmus Wiedesheim-Paul, 2–2 (57) Viktor Ekblom.

Varningar, Falkenberg: Nils Bertilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oddevold: 3-1-1

Falkenberg: 3-1-1

Nästa match:

Oddevold: Varbergs BoIS, borta, 28 september

Falkenberg: Östersunds FK, hemma, 28 september