Kryss för Oxford United och Charlton

Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan Oxford United och Charlton
- Charlie Kelman kvitterade på stopptid
- Southampton nästa för Oxford United
Oxford United och Charlton spelade oavgjort i mötet i Championship på Kassam Stadium på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Oxford United–Charlton – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Cameron Brannagan på straff gav Oxford United ledningen. Kvitteringen kom på tilläggstid när Charlie Kelman slog till och gjorde mål på straff för Charlton. 1–1-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann Charlton med 1–0.
Nästa motstånd för Oxford United är Southampton. Lagen möts lördag 21 mars 16.00 på St. Mary’s Stadium.
Oxford United–Charlton 1–1 (0–0)
Championship, Kassam Stadium
Mål: 1–0 (57) Cameron Brannagan, 1–1 (90) Charlie Kelman.
Varningar, Oxford United: Ciaron Brown, Michal Helik, Stanley Mills. Charlton: Amari’i Bell, Joe Rankin-Costello, Harry Clarke, Luke Chambers.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oxford United: 3-1-1
Charlton: 2-2-1
Nästa match:
Oxford United: Southampton FC, borta, 21 mars 16.00
Den här artikeln handlar om: