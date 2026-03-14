Kryss för Oxford United och Charlton

Kryss mellan Oxford United och Charlton

Charlie Kelman kvitterade på stopptid

Southampton nästa för Oxford United

Oxford United och Charlton spelade oavgjort i mötet i Championship på Kassam Stadium på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Oxford United–Charlton – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Cameron Brannagan på straff gav Oxford United ledningen. Kvitteringen kom på tilläggstid när Charlie Kelman slog till och gjorde mål på straff för Charlton. 1–1-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Charlton med 1–0.

Nästa motstånd för Oxford United är Southampton. Lagen möts lördag 21 mars 16.00 på St. Mary’s Stadium.

Mål: 1–0 (57) Cameron Brannagan, 1–1 (90) Charlie Kelman.

Varningar, Oxford United: Ciaron Brown, Michal Helik, Stanley Mills. Charlton: Amari’i Bell, Joe Rankin-Costello, Harry Clarke, Luke Chambers.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 3-1-1

Charlton: 2-2-1

