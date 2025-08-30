Kryss för Parma och Atalanta

Oavgjort i mötet mellan Parma och Atalanta

Patrick Cutrone kvitterade i 85:e minuten

Cagliari nästa motståndare för Parma

Det blev delad pott när Parma tog emot Atalanta i Serie A. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Parma–Atalanta – mål för mål

Det dröjde till den 79:e minuten innan Mario Pasalic gav Atalanta ledningen.

Med fem minuter kvar att spela kvitterade Parma genom Patrick Cutrone. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Parma vann senast lagen möttes med 3–2 på Gewiss Stadium.

Lagen möts igen 25 januari.

Lördag 13 september 15.00 spelar Parma borta mot Cagliari. Atalanta möter Lecce hemma söndag 14 september 15.00.

Parma–Atalanta 1–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (79) Mario Pasalic, 1–1 (85) Patrick Cutrone.

Varningar, Parma: Lautaro Valenti, Gaetano Oristanio. Atalanta: Isak Hien.

Nästa match:

Parma: Cagliari, borta, 13 september

Atalanta: Lecce, hemma, 14 september