Oavgjort i mötet mellan Queens Park Rangers och Preston North End

Milutin Osmajic kvitterade i 48:e minuten

Watford nästa motstånd för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Preston North End i Championship. I andra halvlek kvitterade Preston North End genom Milutin Osmajic i 48:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Queens Park Rangers–Preston North End – mål för mål

Queens Park Rangers gjorde 1–0 efter 41 minuters spel. Direkt efter pausen gjorde Milutin Osmajic mål och kvitterade för Preston North End. Det blev också matchens sista mål.

Queens Park Rangers vann senast lagen möttes med 2–1.

Den 6 april möts lagen återigen.

På lördag 16 augusti 16.00 spelar Queens Park Rangers borta mot Watford, och Preston North End hemma mot Leicester.

Queens Park Rangers–Preston North End 1–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (41) Självmål, 1–1 (48) Milutin Osmajic.

Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Liam Lindsay, Ben Whiteman.

Nästa match:

Queens Park Rangers: Watford FC, borta, 16 augusti

Preston North End: Leicester City FC, hemma, 16 augusti