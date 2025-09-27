Kryss för Southampton och Middlesbrough

Oavgjort mellan Southampton och Middlesbrough

Mamadou Kaly Sene kvitterade i 77:e minuten

Southampton nu 19:e, Middlesbrough på första plats

Southampton och Middlesbrough spelade oavgjort i mötet i Championship på St. Mary’s Stadium på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var Middlesbroughs sjunde match, och laget är fortfarande obesegrat den här säsongen efter fem vinster och två oavgjorda matcher.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Southampton.

Southampton–Middlesbrough – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Adam Armstrong gav Southampton ledningen.

Mamadou Kaly Sene kvitterade för Middlesbrough framspelad av Luke Ayling i 77:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Southamptons fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Southampton ligger kvar på 19:e plats och Middlesbrough toppar tabellen. Southampton var tia i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Den 4 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Riverside.

I nästa match, tisdag 30 september 20.45, har Southampton Sheffield United borta, medan Middlesbrough spelar hemma mot Stoke City.

Southampton–Middlesbrough 1–1 (0–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (61) Adam Armstrong, 1–1 (77) Mamadou Kaly Sene (Luke Ayling).

Varningar, Southampton: Adam Armstrong, Joshua Quarshie. Middlesbrough: Hayden Hackney, Alfie Jones, Tommy Conway, Sverre Nypan, Matt Targett, David Strelec.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 0-3-2

Middlesbrough: 3-2-0

Nästa match:

Southampton: Sheffield United, borta, 30 september

Middlesbrough: Stoke City FC, hemma, 30 september