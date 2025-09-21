Kryss för Sunderland hemma mot Aston Villa

Sunderland och Aston Villa kryssade

Wilson Isidor kvitterade i 75:e minuten

Sunderland nu sjunde, Aston Villa på 18:e plats

Hemmalaget Sunderland och Aston Villa spelade oavgjort i Premier League, 1–1 (0–0) på söndagen.

Sunderland–Aston Villa – mål för mål

I den 33:e minuten fick Sunderland Reinildo Mandava utvisad. Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Matty Cash gav Aston Villa ledningen.

I den 75:e minuten kvitterade Wilson Isidor för Sunderland framspelad av Granit Xhaka. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Sunderlands andra oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Sunderland ligger på sjunde plats medan Aston Villa är på 18:e plats.

Lördag 27 september 18.30 spelar Sunderland borta mot Nottingham Forest. Aston Villa möter Fulham hemma på Villa Park söndag 28 september 15.00.

Sunderland–Aston Villa 1–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (67) Matty Cash, 1–1 (75) Wilson Isidor (Granit Xhaka).

Varningar, Sunderland: Granit Xhaka, Noah Junior Sadiki. Aston Villa: Ian Maatsen.

Utvisningar, Sunderland: Reinildo Mandava.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-2-1

Aston Villa: 0-3-2

Nästa match:

Sunderland: Nottingham Forest FC, borta, 27 september

Aston Villa: Fulham FC, hemma, 28 september