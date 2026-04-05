Oavgjort för Sunnanå hemma mot IFK Lidingö

Lagen delade på poängen när Sunnanå och gästande IFK Lidingö möttes i första matchen i division 1 norra dam, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

– En okej start på säsongen. Vi har saker att jobba vidare på eftersom vi i slutändan inte fick med oss tre poäng, vilket vi går in i varje match och försöker ta. Kul att serien är igång och vi ser fram emot nästa match, kommenterade Sunnanås sportchef Wilma Andersson.

IFK Lidingös ledare Björn Jansson tyckte till om matchen:

– Vi skapade en hel del, främst i första halvlek, men lyckades inte förvalta våra lägen. Sedan kom de in i matchen och gjorde mål på en kontring, men vi lyckades komma tillbaka och därefter böljade spelet sista tio minuterna när båda lagen gick för det. Många nya spelare också, men positivt för första matchen, säger tränare Armend Makolli.

Sunnanå–IFK Lidingö – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Agnes Schönfeldt medan bortalagets mål noterades på Amanda Luxenburg.

I nästa omgång har Sunnanå Team Hudik borta på Glysis Sparbanken Arena, söndag 12 april 12.00. IFK Lidingö spelar hemma mot FC Djursholm lördag 11 april 13.00.

