Kryss i 88:e minuten för Bayer Leverkusen mot Mainz
- 1–1 mellan Bayer Leverkusen och Mainz
- Jarell Quansah kvitterade i 88:e minuten
- Bayer Leverkusen nu sjätte, Mainz på 14:e plats
Bayer Leverkusen gick mot förlust när laget på lördagen mötte Mainz i Bundesliga på BayArena. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men i 88:e minuten slog Jarell Quansah till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen–Mainz – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Sheraldo Becker gav Mainz ledningen. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Jarell Quansah slog till och gjorde mål för Bayer Leverkusen efter pass från Christian Kofane. 1–1-målet blev matchens sista.
Bayer Leverkusen har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mainz har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad.
Det här betyder att Mainz ligger på 14:e plats i tabellen och Bayer Leverkusen är på sjätte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Leverkusen med 4–3.
Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Hamburg. Lagen möts onsdag 4 mars 20.30 på Volksparkstadion. Mainz tar sig an VfB Stuttgart hemma lördag 7 mars 15.30.
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (0–0)
Bundesliga, BayArena
Mål: 0–1 (67) Sheraldo Becker, 1–1 (88) Jarell Quansah (Christian Kofane).
Varningar, Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba. Mainz: Lennard Maloney, Stefan Posch.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bayer Leverkusen: 2-2-1
Mainz: 2-2-1
Nästa match:
Bayer Leverkusen: Hamburger SV, borta, 4 mars 20.30
Mainz: VfB Stuttgart, hemma, 7 mars 15.30
