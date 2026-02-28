Kryss i 88:e minuten för Bayer Leverkusen mot Mainz

1–1 mellan Bayer Leverkusen och Mainz

Jarell Quansah kvitterade i 88:e minuten

Bayer Leverkusen nu sjätte, Mainz på 14:e plats

Bayer Leverkusen gick mot förlust när laget på lördagen mötte Mainz i Bundesliga på BayArena. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men i 88:e minuten slog Jarell Quansah till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen–Mainz – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Sheraldo Becker gav Mainz ledningen. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Jarell Quansah slog till och gjorde mål för Bayer Leverkusen efter pass från Christian Kofane. 1–1-målet blev matchens sista.

Bayer Leverkusen har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mainz har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad.

Det här betyder att Mainz ligger på 14:e plats i tabellen och Bayer Leverkusen är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leverkusen med 4–3.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Hamburg. Lagen möts onsdag 4 mars 20.30 på Volksparkstadion. Mainz tar sig an VfB Stuttgart hemma lördag 7 mars 15.30.

Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (0–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 0–1 (67) Sheraldo Becker, 1–1 (88) Jarell Quansah (Christian Kofane).

Varningar, Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba. Mainz: Lennard Maloney, Stefan Posch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 2-2-1

Mainz: 2-2-1

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Hamburger SV, borta, 4 mars 20.30

Mainz: VfB Stuttgart, hemma, 7 mars 15.30