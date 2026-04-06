Kryss i 88:e minuten för Portsmouth mot Oxford United

Oavgjort i mötet mellan Portsmouth och Oxford United

Andre Dozzell kvitterade i 88:e minuten

Middlesbrough nästa för Portsmouth

Portsmouth gick mot förlust i måndagens match mot Oxford United i Championship på Fratton Park. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Andre Dozzell till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Portsmouth.

Det var åttonde matchen i rad utan seger för Portsmouth.

Portsmouth–Oxford United – mål för mål

Keshi Anderson slog till efter förarbete från Colby Bishop redan i nionde minuten och gav Portsmouth en tidig ledning. I den 17:e minuten blev Portsmouths Connor Ogilvie utvisad.

Direkt efter pausen gjorde Brodie Spencer mål och kvitterade för Oxford United. Först med nio minuter kvar att spela tog Oxford United ledningen genom Will Lankshear efter förarbete av Michal Helik. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Andre Dozzell slog till och gjorde mål för Portsmouth med assist av Millenic Alli. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

När lagen möttes senast vann Portsmouth med 1–0.

På lördag 11 april 16.00 spelar Portsmouth borta mot Middlesbrough och Oxford United hemma mot Watford.

Portsmouth–Oxford United 2–2 (1–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (9) Keshi Anderson (Colby Bishop), 1–1 (48) Brodie Spencer, 1–2 (81) Will Lankshear (Michal Helik), 2–2 (88) Andre Dozzell (Millenic Alli).

Varningar, Portsmouth: Marlon Pack, Andre Dozzell. Oxford United: Will Vaulks, Michal Helik, Brodie Spencer.

Utvisningar, Portsmouth: Connor Ogilvie.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 0-2-3

Oxford United: 1-3-1

Nästa match:

Portsmouth: Middlesbrough FC, borta, 11 april 16.00

Oxford United: Watford FC, hemma, 11 april 16.00