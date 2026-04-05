Kryss i mötet mellan Örgryte och Malmö FF

Oavgjort i mötet mellan Örgryte och Malmö FF

Erik Botheim kvitterade i 73:e minuten

Örgryte nu sjätte, Malmö FF på femte plats

Det blev en poäng var när Örgryte och Malmö FF spelade oavgjort i första matchen i Allsvenskan på Gamla Ullevi på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Örgryte–Malmö FF – mål för mål

Anton Andreasson gjorde 1–0 för Örgryte efter pausen framspelad av Mikael Dyrestam. I 73:e minuten kvitterade Erik Botheim för Malmö FF på pass av Oscar Sjöstrand. 1–1-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes, 2009, blev det seger för Örgryte med 1–0.

Lagen möts på nytt på Eleda Stadion den 13 september.

Nästa motstånd för Örgryte är Mjällby. Lagen möts lördag 11 april 15.00 på Strandvallen. Malmö FF tar sig an GAIS hemma söndag 12 april 16.30.

Örgryte–Malmö FF 1–1 (0–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (51) Anton Andreasson (Mikael Dyrestam), 1–1 (73) Erik Botheim (Oscar Sjöstrand).

Varningar, Örgryte: Daniel Paulson. Malmö FF: Otto Rosengren, Pontus Jansson, Theodor Lundbergh, Noah Åstrand John.

