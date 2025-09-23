Kryss mellan Atlethic Bilbao och Girona efter svängig match

Oavgjort i mötet mellan Atlethic Bilbao och Girona

Mikel Jauregizar kvitterade i 48:e minuten

Villarreal nästa motstånd för Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao mötte Girona hemma på San Mamés på tisdagen. I första halvlek var det Girona som tog greppet om matchen, med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Atlethic Bilbao in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i La Liga slutade 1–1.

Det var Gironas sjätte match i rad utan seger.

Atlethic Bilbao–Girona – mål för mål

Gästerna Girona gjorde första målet. Azzedine Ounahi gjorde målet, redan i nionde minuten. Direkt efter pausen gjorde Mikel Jauregizar mål och kvitterade för Atlethic Bilbao. Det blev också matchens sista mål.

Atlethic Bilbao har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Girona har två oavgjorda och tre förluster och 2–13 i målskillnad.

Lagen möts igen 15 mars.

Nästa motstånd för Girona är Espanyol. Lagen möts fredag 26 september 21.00.

Atlethic Bilbao–Girona 1–1 (0–1)

La Liga, San Mamés

Mål: 0–1 (9) Azzedine Ounahi, 1–1 (48) Mikel Jauregizar.

Varningar, Girona: Ivan Martin, Azzedine Ounahi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 2-1-2

Girona: 0-2-3

Nästa match:

Girona: Espanyol Barcelona, hemma, 26 september