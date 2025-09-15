Kryss på övertid för Genoa mot Como

Como och Genoa kryssade

Caleb Ekuban kvitterade på övertid

Como nu nionde, Genoa på 15:e plats

På övertid slog Caleb Ekuban till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Genoa i mötet med Como i Serie A. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Ekubans fullträff för Genoa gjorde att matchen på måndagen slutade oavgjort.

Como–Genoa – mål för mål

Como fick en bra start på matchen. Nico Paz slog till, redan i 13:e minuten. I den 88:e minuten fick Como Jacobo Ramon utvisad, och laget fick spela de sista två minuterna med en spelare mindre.

Kvitteringen kom på övertid, när Caleb Ekuban slog till och gjorde mål för Genoa. 1–1-målet blev matchens sista.

Como ligger på nionde plats i tabellen efter matchen, medan Genoa ligger på 15:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 april.

Como tar sig an Fiorentina i nästa match borta söndag 21 september 18.00. Genoa möter Bologna borta lördag 20 september 15.00.

Como–Genoa 1–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (13) Nico Paz, 1–1 (90) Caleb Ekuban.

Varningar, Como: Sergi Roberto, Alex Valle. Genoa: Ruslan Malinovskyi, Leo Ostigard.

Utvisningar, Como: Jacobo Ramon.

Nästa match:

Como: Fiorentina, borta, 21 september

Genoa: Bologna, borta, 20 september