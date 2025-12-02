Kryss på övertid för Ipswich mot Blackburn

Oavgjort mellan Blackburn och Ipswich

Sindre Walle Egeli kvitterade på övertid

Blackburn nu 18:e, Ipswich på sjunde plats

På övertid slog Sindre Walle Egeli till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Ipswich i mötet med Blackburn i Championship. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Walle Egelis fullträff för Ipswich gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

Blackburn–Ipswich – mål för mål

Andri Gudjohnsen gav Blackburn ledningen i den 76:e minuten. Målet var Andri Gudjohnsens femte i Championship.

Kvitteringen kom på stopptid när Sindre Walle Egeli slog till och gjorde mål för Ipswich. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Blackburn har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ipswich har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–4 i målskillnad. Det här var Blackburns tredje oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Ipswich nu ligger på sjunde plats i tabellen. Blackburn är på 18:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari på Portman Road Stadium.

Nästa motstånd för Blackburn är Sheffield Wednesday. Ipswich tar sig an Coventry hemma. Båda matcherna spelas lördag 6 december 16.00.

Blackburn–Ipswich 1–1 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (76) Andri Gudjohnsen, 1–1 (90) Sindre Walle Egeli.

Varningar, Blackburn: Taylor Gardner Hickman. Ipswich: Leif Davis, Azor Matusiwa, Cedric Kipre.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-2-2

Ipswich: 2-2-1

Nästa match:

Blackburn: Sheffield Wednesday, hemma, 6 december

Ipswich: Coventry City FC, hemma, 6 december