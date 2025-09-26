Kryss på övertid för Leicester mot WBA

1–1 mellan WBA och Leicester

Bobby De cordova-Reid kvitterade på tilläggstid

WBA nu sjätte, Leicester på tredje plats

På övertid slog Bobby De cordova-Reid till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Leicester i mötet med WBA i Championship. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men De cordova-Reids fullträff för Leicester gjorde att matchen på fredagen slutade oavgjort.

WBA–Leicester – mål för mål

WBA fick en bra start på matchen. Samuel Iling-Junior gjorde målet, redan i tionde minuten. Kvitteringen kom på stopptid, när Bobby De cordova-Reid slog till och gjorde mål för Leicester på pass av Issahaku Fatawu. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var WBA:s andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att WBA nu ligger på sjätte plats i tabellen och Leicester är på tredje plats. Ett fint lyft för Leicester som låg på sjunde plats så sent som den 28 augusti.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 januari på King Power Stadium.

Onsdag 1 oktober 20.45 spelar WBA borta mot Norwich City. Leicester möter Wrexham hemma på King Power Stadium tisdag 30 september 20.45.

WBA–Leicester 1–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (10) Samuel Iling-Junior, 1–1 (90) Bobby De cordova-Reid (Issahaku Fatawu).

Varningar, WBA: Jayson Molumby, Nat Phillips. Leicester: Jannik Vestergaard, Issahaku Fatawu, Jeremy Monga, Julian Carranza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 1-2-2

Leicester: 2-3-0

Nästa match:

WBA: Norwich City FC, borta, 1 oktober

Leicester: Wrexham AFC, hemma, 30 september