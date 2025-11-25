Kryss på övertid för Oxford United mot Norwich City

Norwich City och Oxford United kryssade

Filip Krastev kvitterade på övertid

Norwich City nu 23:e, Oxford United på 21:a plats

På övertid slog Filip Krastev till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Oxford United i mötet med Norwich City i Championship. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Krastevs fullträff för Oxford United gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

Det var 13:e matchen i rad utan seger för Norwich City.

Norwich City–Oxford United – mål för mål

Norwich City tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Jovon Makama.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Filip Krastev slog till och gjorde mål för Oxford United. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Norwich Citys fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Norwich City ligger kvar på 23:e plats och Oxford United på 21:a plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari på Kassam Stadium.

I nästa omgång har Norwich City Queens Park Rangers hemma, lördag 29 november 16.00. Oxford United spelar hemma mot Ipswich fredag 28 november 21.00.

Norwich City–Oxford United 1–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (29) Jovon Makama, 1–1 (90) Filip Krastev.

Varningar, Norwich City: Kellen Fisher.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 0-2-3

Oxford United: 0-3-2

Nästa match:

Norwich City: Queens Park Rangers FC, hemma, 29 november

Oxford United: Ipswich Town FC, hemma, 28 november