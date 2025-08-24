Kryss på övertid för Varberg mot Östersunds FK

Varberg och Östersunds FK kryssade

Laorent Shabani kvitterade på stopptid

Varberg nu sjätte, Östersunds FK på tolfte plats

På övertid slog Laorent Shabani till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Varberg i mötet med Östersunds FK i Superettan på Påskbergsvallen. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Shabanis fullträff för Varberg gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Varberg.

Varberg–Östersunds FK – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Jabir Abdihakim Ali på pass av Adrian Edqvist gav Östersunds FK ledningen.

Kvitteringen kom på övertid, när Laorent Shabani slog till och gjorde mål på straff för Varberg. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Varbergs sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Varberg nu ligger på sjätte plats i tabellen, och Östersunds FK är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Varbergs BoIS med 1–0.

Lördag 30 augusti spelar Varberg hemma mot Falkenberg 13.00 och Östersunds FK mot Kalmar hemma 15.00 på Jämtkraft Arena.

Varberg–Östersunds FK 1–1 (0–0)

Superettan, Påskbergsvallen

Mål: 0–1 (63) Jabir Abdihakim Ali (Adrian Edqvist), 1–1 (90) Laorent Shabani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Varberg: 1-2-2

Östersunds FK: 0-2-3

Nästa match:

Varberg: Falkenbergs FF, hemma, 30 augusti

Östersunds FK: Kalmar FF, hemma, 30 augusti