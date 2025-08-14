KuPS vann tredje kvalomgången till Europa League mot RFS Riga

Seger för KuPS – 3–1 totalt

Petteri Pennanen avgjorde för KuPS

Andra raka segern för KuPS

KuPS har vunnit tredje kvalomgången till Europa League mot vann RFS Riga i. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 1–0 till KuPS, vilket betyder att KuPS står som segrare med totala resultatet 3–1.

Petteri Pennanen stod för KuPS:s avgörande mål efter 50 minuter.

KuPS–RFS Riga – mål för mål

KuPS–RFS Riga 1–0 (0–0), 3–1 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 1–0 (50) Petteri Pennanen.

Varningar, KuPS: Jaakko Oksanen, Doni Arifi, Bob Nii Armah. RFS Riga: Stefan Panic, Ziga Lipuscek, Roberts Veips.