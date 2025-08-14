KuPS vann tredje kvalomgången till Europa League mot RFS Riga
- Seger för KuPS – 3–1 totalt
- Petteri Pennanen avgjorde för KuPS
- Andra raka segern för KuPS
KuPS har vunnit tredje kvalomgången till Europa League mot vann RFS Riga i. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 1–0 till KuPS, vilket betyder att KuPS står som segrare med totala resultatet 3–1.
Petteri Pennanen stod för KuPS:s avgörande mål efter 50 minuter.
KuPS–RFS Riga – mål för mål
KuPS–RFS Riga 1–0 (0–0), 3–1 totalt
Tredje kvalomgången till Europa League
Mål: 1–0 (50) Petteri Pennanen.
Varningar, KuPS: Jaakko Oksanen, Doni Arifi, Bob Nii Armah. RFS Riga: Stefan Panic, Ziga Lipuscek, Roberts Veips.
