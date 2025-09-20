Kvittering på övertid av Arabi när Nantes räddade poäng mot Rennes

Oavgjort mellan Nantes och Rennes

El Arabi kvitterade på tilläggstid

Toulouse nästa för Nantes

Det såg länge mörkt ut för Nantes i mötet med Rennes, som ledde med 1–2 i slutet av matchen i Ligue 1 herr på Stade de la Beaujoire. Men på övertid slog El Arabi till och räddade en poäng för Nantes. Det blev oavgjort, 2–2 (0–2), i matchen på lördagen.

I halvtid ledde Rennes matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Nantes in i matchen, och kvitterade till slut.

Nantes–Rennes – mål för mål

Rennes tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Ludovic Blas på straff.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 35:e minuten, när Esteban Lepaul hittade rätt framspelad av Alidu Seidu. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Junior Mwanga träff och reducerade åt Nantes.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när El Arabi slog till och gjorde mål för Nantes. 2–2-målet blev matchens sista.

Rennes vann senast lagen möttes med 2–1 på Roazhon Park.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 26 april på Roazhon Park.

Nästa motstånd för Nantes är Toulouse. Lagen möts lördag 27 september 19.00 på Stadium de Toulouse. Rennes tar sig an Lens hemma söndag 28 september 20.45.

Nantes–Rennes 2–2 (0–2)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (29) Ludovic Blas, 0–2 (35) Esteban Lepaul (Alidu Seidu), 1–2 (64) Junior Mwanga, 2–2 (90) El Arabi.

Varningar, Nantes: Mostafa Mohamed, Tylel Tati, Mayckel Lahdo. Rennes: Djaoui Cisse.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-1-3

Rennes: 2-2-1

Nästa match:

Nantes: Toulouse FC, borta, 27 september

Rennes: Lens, hemma, 28 september