Kvittering på övertid av Clarke när Ipswich räddade poäng mot Derby County

Oavgjort mellan Ipswich och Derby County

Jack Clarke kvitterade på övertid

Ipswich nu 20:e, Derby County på 21:a plats

Det såg länge mörkt ut för Ipswich i mötet med Derby County, som ledde med 1–2 i slutet av matchen i Championship på Portman Road Stadium. Men på övertid slog Jack Clarke till och räddade en poäng för Ipswich. Det blev oavgjort, 2–2 (1–0), i matchen på lördagen.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Ipswich.

Ipswich–Derby County – mål för mål

Matchen var mållös till Ipswich tog ledningen i 33:e minuten, genom Jacob Greaves. Direkt efter pausen gjorde Carlton Morris mål på straff och kvitterade för Derby County.

Derby County gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Rhian Brewster hittade rätt.

Kvitteringen kom på stopptid, när Jack Clarke slog till och gjorde mål på straff för Ipswich. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Ipswichs tredje oavgjorda match den här säsongen.

För Ipswich gör resultatet att laget nu ligger på 20:e plats i tabellen, medan Derby County är på 21:a plats.

Lagen möts igen 7 februari på Pride Park Stadium.

I nästa omgång har Ipswich Sheffield United hemma på Portman Road Stadium, fredag 12 september 21.00. Derby County spelar borta mot WBA lördag 13 september 16.00.

Ipswich–Derby County 2–2 (1–0)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (33) Jacob Greaves, 1–1 (50) Carlton Morris, 1–2 (70) Rhian Brewster, 2–2 (90) Jack Clarke.

Varningar, Ipswich: George Hirst, Kasey McAteer. Derby County: Callum Elder, Ebou Adams, David Ozoh, Carlton Morris, Bobby Clark, Lewis Travis, Dion Sanderson.

Nästa match:

Ipswich: Sheffield United, hemma, 12 september

Derby County: West Bromwich Albion FC, borta, 13 september