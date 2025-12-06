Kvittering på övertid av Jones när St Pauli räddade poäng mot Köln
- Kryss mellan Köln och St Pauli
- Ricky-Jade Jones kvitterade på stopptid
- Bayer Leverkusen nästa motståndare för Köln
Det såg länge mörkt ut för St Pauli i mötet med Köln, som ledde med 1–0 i slutet av matchen i Bundesliga på RheinEnergieStadion. Men på övertid slog Ricky-Jade Jones till och räddade en poäng för St Pauli. Det blev oavgjort, 1–1 (0–0), i matchen på lördagen.
St Pauli hade före lördagens bortamatch nio förluster i rad.
Det var tionde matchen i rad utan seger för St Pauli.
Köln–St Pauli – mål för mål
Said El Mala gjorde 1–0 för Köln efter pausen.
Kvitteringen kom på övertid när Ricky-Jade Jones slog till och gjorde mål för St Pauli. 1–1-målet blev matchens sista.
Köln har en seger, två oavgjorda och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad.
Den 18 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Millerntor-Stadion.
Nästa motstånd för St Pauli är Heidenheim. Lagen möts lördag 13 december 15.30 på Millerntor-Stadion.
Köln–St Pauli 1–1 (0–0)
Bundesliga, RheinEnergieStadion
Mål: 1–0 (51) Said El Mala, 1–1 (90) Ricky-Jade Jones.
Varningar, St Pauli: Ricky-Jade Jones.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Köln: 1-2-2
St Pauli: 0-1-4
Nästa match:
St Pauli: FC Heidenheim, hemma, 13 december
