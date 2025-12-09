Kvittering på övertid av Semedo när Watford räddade poäng mot Sheffield Wednesday

1–1 mellan Watford och Sheffield Wednesday

Vivaldo Semedo kvitterade på stopptid

Watford nu elfte, Sheffield Wednesday på 24:e plats

Det såg länge mörkt ut för Watford i mötet med Sheffield Wednesday, som ledde med 0–1 i slutet av matchen i Championship. Men på övertid slog Vivaldo Semedo till och räddade en poäng för Watford. Det blev oavgjort, 1–1 (0–1), i matchen på tisdagen.

Det betyder att Sheffield Wednesday, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fem förluster i rad.

Watford–Sheffield Wednesday – mål för mål

Charlie McNeill öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Sheffield Wednesday ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Vivaldo Semedo slog till och gjorde mål för Watford. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Watford ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft för Watford som låg på 15:e plats så sent som den 5 december.

Lagen möts på nytt på Hillsborough Stadium den 10 mars.

I nästa omgång har Watford Wrexham borta på Racecourse Ground, lördag 13 december 16.00. Sheffield Wednesday spelar hemma mot Derby County måndag 15 december 21.00.

Watford–Sheffield Wednesday 1–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (17) Charlie McNeill, 1–1 (90) Vivaldo Semedo.

Varningar, Watford: Othmane Maamma. Sheffield Wednesday: Nathaniel Chalobah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 2-2-1

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Nästa match:

Watford: Wrexham AFC, borta, 13 december 16.00

Sheffield Wednesday: Derby County FC, hemma, 15 december 21.00