Kvittering på övertid för Espanyol mot Valencia efter Puados mål

Oavgjort i mötet mellan Espanyol och Valencia

Javi Puado kvitterade på tilläggstid

Girona nästa för Espanyol

På övertid slog Javi Puado till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Espanyol i mötet med Valencia i La Liga. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Puados fullträff för Espanyol gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

Espanyol–Valencia – mål för mål

Valencia tog en tidig ledning. Arnaut Danjuma slog till, redan i 15:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Leandro Cabrera och kvitterade för Espanyol.

I 62:a minuten slog Hugo Duro till, på pass av Filip Ugrinic och gav Valencia ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid, när Javi Puado slog till och gjorde mål för Espanyol. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Espanyols andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 januari.

Espanyol tar sig an Girona i nästa match borta fredag 26 september 21.00. Valencia möter Real Oviedo hemma måndag 29 september 21.00.

Espanyol–Valencia 2–2 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (15) Arnaut Danjuma, 1–1 (59) Leandro Cabrera, 1–2 (62) Hugo Duro (Filip Ugrinic), 2–2 (90) Javi Puado.

Varningar, Espanyol: Charles Pickel. Valencia: Mouctar Diakhaby, Diego Lopez, Baptiste Santamaria, Julen Agirrezabala.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 2-2-1

Valencia: 2-1-2

Nästa match:

Espanyol: Girona, borta, 26 september

Valencia: Real Oviedo, hemma, 29 september