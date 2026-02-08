Kvittering på övertid för Juventus mot Lazio efter Kalulus mål

2–2 mellan Juventus och Lazio

Pierre Kalulu kvitterade på tilläggstid

Juventus nu fjärde, Lazio på åttonde plats

Juventus såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Lazio i Serie A på Allianz Stadium. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Pierre Kalulu till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Juventus.

Juventus–Lazio – mål för mål

Pedro Rodriguez gav Lazio ledningen på tilläggstid i första halvlek.

Direkt efter pausen ökade Gustav Isaksen Lazios ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Weston McKennie och reducerade åt Juventus. Kvitteringen kom på tilläggstid när Pierre Kalulu slog till och gjorde mål för Juventus. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här betyder att Juventus är kvar på fjärde plats och Lazio stannar på åttonde plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lazio med 1–0.

Nästa motstånd för Juventus är Inter. Lagen möts lördag 14 februari 20.45 på Giuseppe Meazza.

Juventus–Lazio 2–2 (0–1)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 0–1 (45) Pedro Rodriguez, 0–2 (47) Gustav Isaksen, 1–2 (59) Weston McKennie, 2–2 (90) Pierre Kalulu.

Varningar, Lazio: Alessio Romagnoli, Kenneth Taylor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-1-1

Lazio: 2-2-1

Nästa match:

Juventus: Inter, borta, 14 februari 20.45