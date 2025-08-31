Kylian Seka gjorde två mål när Stocksund vann mot Team TG

Stocksund-seger med 3–1 mot Team TG

Kylian Seka med två mål för Stocksund

John Lundström matchvinnare för Stocksund

Det blev Stocksund som vann matchen hemma mot Team TG i Ettan norra herr på söndagen. 3–1 (2–0) slutade matchen.

– Rakt av en oerhört skön seger så klart. Tycker matchen faller ifrån oss i lite för långa stunder. Vi får flera möjligheter att ställa om på Team TG som vi inte nyttjar och istället resulterar i kortare och kortare anfall. Men tre poäng och bra energi till spelarna inför kommande vecka, kommenterade Stocksunds tränare Adam Gursoy efter matchen.

Kylian Seka tvåmålsskytt för Stocksund

Stocksund fick en bra start på matchen. Kylian Seka slog till, redan i tionde minuten.

Laget gjorde 2–0 i 19:e minuten, genom John Lundström. Direkt efter pausen slog Tintin Lindgren till och reducerade åt Team TG. Fler mål än så blev det inte för Team TG.

I 67:e minuten nätade Kylian Seka ännu en gång, och gjorde 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Stocksund har tre segrar och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Team TG har fem förluster och 2–12 i målskillnad.

För Stocksund gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen, medan Team TG är på 16:e och sista plats.

När lagen möttes senast vann Team TG FF med 2–1.

I nästa match möter Stocksund Karlberg borta på lördag 6 september 16.00. Team TG möter Vasalund söndag 7 september 14.00 hemma.

Stocksund–Team TG 3–1 (2–0)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 1–0 (10) Kylian Seka, 2–0 (19) John Lundström, 2–1 (49) Tintin Lindgren, 3–1 (67) Kylian Seka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 3-0-2

Team TG: 0-0-5

Nästa match:

Stocksund: Karlbergs BK, borta, 6 september

Team TG: Vasalunds IF, hemma, 7 september