Landskrona vann hemma mot Östersunds FK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Landskrona segrade – 2–0 mot Östersunds FK
- Max’Med Mohamed matchvinnare för Landskrona
- Landskronas sjunde seger
Landskrona hade ledningen i halvtid mot Östersunds FK på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Superettan.
Landskrona–Östersunds FK – mål för mål
Landskrona började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Max’Med Mohamed till. 2–0-målet kom på tilläggstid, när Edi Sylisufaj slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
I tabellen innebär det här att Landskrona nu ligger på sjunde plats. Östersunds FK är på tolfte plats.
Söndag 17 augusti 17.00 spelar Landskrona borta mot Sandvikens IF. Östersunds FK möter GIF Sundsvall hemma på Jämtkraft Arena lördag 16 augusti 13.00.
Landskrona–Östersunds FK 2–0 (1–0)
Superettan, Landskrona IP
Mål: 1–0 (4) Max’Med Mohamed, 2–0 (90) Edi Sylisufaj.
Varningar, Landskrona: Xavier Odhiambo, Max’Med Mohamed. Östersunds FK: Ahmed Bonnah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Landskrona: 1-1-3
Östersunds FK: 1-2-2
Nästa match:
Landskrona: Sandvikens IF, borta, 17 augusti
Östersunds FK: GIF Sundsvall, hemma, 16 augusti
Den här artikeln handlar om: