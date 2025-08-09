Landskrona segrade – 2–0 mot Östersunds FK

Max’Med Mohamed matchvinnare för Landskrona

Landskronas sjunde seger

Landskrona hade ledningen i halvtid mot Östersunds FK på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Superettan.

Landskrona–Östersunds FK – mål för mål

Landskrona började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Max’Med Mohamed till. 2–0-målet kom på tilläggstid, när Edi Sylisufaj slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

I tabellen innebär det här att Landskrona nu ligger på sjunde plats. Östersunds FK är på tolfte plats.

Söndag 17 augusti 17.00 spelar Landskrona borta mot Sandvikens IF. Östersunds FK möter GIF Sundsvall hemma på Jämtkraft Arena lördag 16 augusti 13.00.

Landskrona–Östersunds FK 2–0 (1–0)

Superettan, Landskrona IP

Mål: 1–0 (4) Max’Med Mohamed, 2–0 (90) Edi Sylisufaj.

Varningar, Landskrona: Xavier Odhiambo, Max’Med Mohamed. Östersunds FK: Ahmed Bonnah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Landskrona: 1-1-3

Östersunds FK: 1-2-2

Nästa match:

Landskrona: Sandvikens IF, borta, 17 augusti

Östersunds FK: GIF Sundsvall, hemma, 16 augusti