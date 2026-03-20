Lanroy Machine målskytt när Angers förlorade

Seger för Lens med 5–1 mot Angers

Lens Odsonne Edouard tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Angers

Angers fick se sig besegrat av Lens på bortaplan i fredagens möte i Ligue 1 herr. 5–1 (3–0) slutade matchen.

Florian Thauvin slog till redan i 13:e minuten och gav Lens en tidig ledning. Lens gjorde 2–0 när Odsonne Edouard hittade rätt assisterad av Florian Thauvin i 25:e minuten. 3–0 kom i 39:e minuten när Mamadou Sangare slog till efter pass från Adrien Thomasson.

Direkt efter pausen ökade Odsonne Edouard Lens ledning. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Lanroy Machine och reducerade åt Angers. Men mer än så orkade Angers inte med. I 72:a minuten ökade Matthieu Udol ledningen på pass av Abdallah Sima.

Lens leder serien medan Angers är på tolfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lens med 2–1.

Nästa motstånd för Angers är Lyon. Lagen möts söndag 5 april 15.00 på Stade Raymond Kopa.

Lens–Angers 5–1 (3–0)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 1–0 (13) Florian Thauvin, 2–0 (25) Odsonne Edouard (Florian Thauvin), 3–0 (39) Mamadou Sangare (Adrien Thomasson), 4–0 (48) Odsonne Edouard, 4–1 (62) Lanroy Machine, 5–1 (72) Matthieu Udol (Abdallah Sima).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 2-1-2

Angers: 1-0-4

Nästa match:

Angers: Olympique Lyon, hemma, 5 april 15.00