Larin poängräddare för Southampton – på övertid mot WBA

Oavgjort i mötet mellan WBA och Southampton

Cyle Larin kvitterade på stopptid

WBA nu 23:e, Southampton på sjunde plats

Det såg ut att bli förlust för Southampton mot WBA på onsdagen i Championship på The Hawthorns. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Cyle Larin till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Southampton.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Southampton.

Det var 13:e matchen i rad utan seger för WBA.

WBA–Southampton – mål för mål

Jayson Molumby gav WBA ledningen på tilläggstid i första halvlek med assist av Daryl Dike.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Cyle Larin slog till och gjorde mål för Southampton. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

WBA har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Southampton har tre vinster och två oavgjorda och 14–6 i målskillnad.

WBA ligger på 23:e plats i tabellen efter matchen medan Southampton ligger på sjunde plats. Southampton var på 14:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Southampton med 3–2.

WBA tar sig an Hull i nästa match hemma lördag 14 mars 16.00. Southampton möter samma dag 13.30 Coventry borta.

WBA–Southampton 1–1 (1–0)

Championship, The Hawthorns

Mål: 1–0 (45) Jayson Molumby (Daryl Dike), 1–1 (90) Cyle Larin.

Varningar, WBA: Ousmane Diakite, Daniel Imray. Southampton: Jack Stephens, Cameron Bragg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 0-3-2

Southampton: 3-2-0

Nästa match:

WBA: Hull City AFC, hemma, 14 mars 16.00

Southampton: Coventry City FC, borta, 14 mars 13.30