Larnaca segrade mot AZ Alkmaar på hemmaplan

Larnaca-seger med 4–0 mot AZ Alkmaar

Waldo Rubio avgjorde för Larnaca

Larnaca höll tätt bakåt

Larnaca vann torsdagens match hemma mot AZ Alkmaar i Conference League herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.

Crystal Palace nästa för Larnaca

I den andra minuten fick AZ Alkmaars Alexandre Penetra rött kort.

Waldo Rubio gav Larnaca ledningen i 25:e minuten. I 54:e minuten nätade Riad Bajic, och gjorde 2–0.

I den 73:e minuten ökade Djorde Ivanovic ledningen ytterligare.

Marcus Rohden också 4–0 i 83:e minuten.

Torsdag 23 oktober 21.00 möter Larnaca Crystal Palace borta på Selhurst Park medan AZ Alkmaar spelar hemma mot Slovan Bratislava.

Larnaca–AZ Alkmaar 4–0 (1–0)

Conference League herr

Mål: 1–0 (25) Waldo Rubio, 2–0 (54) Riad Bajic, 3–0 (73) Djorde Ivanovic, 4–0 (83) Marcus Rohden.

Varningar, Larnaca: Hrvoje Milicevic, David Gerasimou.

Utvisningar, .

Nästa match:

Larnaca: Crystal Palace FC, borta, 23 oktober

AZ Alkmaar: SK Slovan Bratislava, hemma, 23 oktober