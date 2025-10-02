Larnaca segrade mot AZ Alkmaar på hemmaplan
- Larnaca-seger med 4–0 mot AZ Alkmaar
- Waldo Rubio avgjorde för Larnaca
- Larnaca höll tätt bakåt
Larnaca vann torsdagens match hemma mot AZ Alkmaar i Conference League herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.
Crystal Palace nästa för Larnaca
I den andra minuten fick AZ Alkmaars Alexandre Penetra rött kort.
Waldo Rubio gav Larnaca ledningen i 25:e minuten. I 54:e minuten nätade Riad Bajic, och gjorde 2–0.
I den 73:e minuten ökade Djorde Ivanovic ledningen ytterligare.
Marcus Rohden också 4–0 i 83:e minuten.
Torsdag 23 oktober 21.00 möter Larnaca Crystal Palace borta på Selhurst Park medan AZ Alkmaar spelar hemma mot Slovan Bratislava.
Larnaca–AZ Alkmaar 4–0 (1–0)
Conference League herr
Mål: 1–0 (25) Waldo Rubio, 2–0 (54) Riad Bajic, 3–0 (73) Djorde Ivanovic, 4–0 (83) Marcus Rohden.
Varningar, Larnaca: Hrvoje Milicevic, David Gerasimou.
Utvisningar, .
Nästa match:
Larnaca: Crystal Palace FC, borta, 23 oktober
AZ Alkmaar: SK Slovan Bratislava, hemma, 23 oktober
