Larsson och Taonsa blev matchvinnare borta mot Umeå FC

Västerås SK vann med 2–1 mot Umeå FC

Västerås SK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Larsson matchvinnare för Västerås SK

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Västerås SK, som vann matchen borta mot Umeå FC i Superettan på torsdagen. 1–2 (0–1) slutade matchen. Max Larsson slog till efter 67 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Resultatet innebär att Umeå FC nu har fyra förluster i rad.

Umeå FC–Västerås SK – mål för mål

Gästande Västerås SK gjorde första målet. Axel Taonsa slog till framspelad av Simon Gefvert, redan i sjunde minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Theo Grönborg och kvitterade för Umeå FC.

I 67:e minuten slog Max Larsson till, och gav Västerås SK ledningen.

Det här var Umeå FC:s sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Västerås SK:s sjunde uddamålsseger.

Umeå FC stannar därmed på 16:e och sista plats och Västerås SK på tredje plats, i tabellen.

I nästa omgång har Umeå FC GIF Sundsvall borta på NP3 Arena, måndag 29 september 19.00. Västerås SK spelar hemma mot Sandvikens IF söndag 28 september 15.00.

Umeå FC–Västerås SK 1–2 (0–1)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (7) Axel Taonsa (Simon Gefvert), 1–1 (62) Theo Grönborg, 1–2 (67) Max Larsson.

Varningar, Umeå FC: Tobias Westin, David Ekman, Leo Frigell Jansson, Yiriyon Gideon Yaw. Västerås SK: Frederic Nsabiyumva, Mikkel Ladefoged.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 0-1-4

Västerås SK: 4-0-1

Nästa match:

Umeå FC: GIF Sundsvall, borta, 29 september

Västerås SK: Sandvikens IF, hemma, 28 september