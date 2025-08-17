Lassine Sinayoko gjorde avgörande målet för Auxerre mot Lorient

Auxerre vann med 1–0 mot Lorient

Lassine Sinayoko avgjorde för Auxerre

Auxerre nu tredje, Lorient på tolfte plats

Auxerre vann med 1–0 på hemmaplan mot Lorient i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Lassine Sinayoko.

Niza nästa för Auxerre

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Lorient är på tolfte plats.

Den 1 mars möts lagen återigen, då på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.

Nästa motstånd för Auxerre är Niza. Lagen möts lördag 23 augusti 19.00 på Allianz Rivera.

Auxerre–Lorient 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 1–0 (53) Lassine Sinayoko.

Varningar, Auxerre: Elisha Owusu, Marvin Senaya, Fredrik Oppegard. Lorient: Igor Silva, Pablo Pagis.

Nästa match:

Auxerre: Nice, borta, 23 augusti