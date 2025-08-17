Lassine Sinayoko gjorde avgörande målet för Auxerre mot Lorient
Auxerre vann med 1–0 på hemmaplan mot Lorient i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Lassine Sinayoko.
Niza nästa för Auxerre
För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Lorient är på tolfte plats.
Den 1 mars möts lagen återigen, då på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.
Nästa motstånd för Auxerre är Niza. Lagen möts lördag 23 augusti 19.00 på Allianz Rivera.
Auxerre–Lorient 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps
Mål: 1–0 (53) Lassine Sinayoko.
Varningar, Auxerre: Elisha Owusu, Marvin Senaya, Fredrik Oppegard. Lorient: Igor Silva, Pablo Pagis.
Nästa match:
Auxerre: Nice, borta, 23 augusti
