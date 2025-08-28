Lausanne vann mot Besiktas i Conference League Play off herr

Lausanne vann med 2–1 totalt

Nathan Butler-Oyedeji avgjorde för Lausanne

Lausanne höll nollan

Lausanne är vinnare totalt i Conference League Play off herr mot Besiktas. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 0–1 till Lausanne, vilket betyder att Lausanne står som segrare med totala resultatet 2–1.

Nathan Butler-Oyedeji blev matchhjälte efter 45 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Besiktas–Lausanne – mål för mål

Besiktas–Lausanne 0–1 (0–1), 1–2 totalt

Conference League Play off herr

Mål: 0–1 (45) Nathan Butler-Oyedeji.

Utvisningar, Besiktas: Felix Uduokhai.