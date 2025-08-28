Lausanne vann mot Besiktas i Conference League Play off herr
- Lausanne vann med 2–1 totalt
- Nathan Butler-Oyedeji avgjorde för Lausanne
- Lausanne höll nollan
Lausanne är vinnare totalt i Conference League Play off herr mot Besiktas. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 0–1 till Lausanne, vilket betyder att Lausanne står som segrare med totala resultatet 2–1.
Nathan Butler-Oyedeji blev matchhjälte efter 45 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Besiktas–Lausanne – mål för mål
Besiktas–Lausanne 0–1 (0–1), 1–2 totalt
Conference League Play off herr
Mål: 0–1 (45) Nathan Butler-Oyedeji.
Utvisningar, Besiktas: Felix Uduokhai.
