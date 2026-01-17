Lautaro Martinez avgjorde när Inter sänkte Udinese

Inter-seger med 1–0 mot Udinese

Inters åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lautaro Martinez matchvinnare för Inter

Målet i första halvleken blev matchens enda. Inter vann med 1–0 (1–0) borta mot Udinese i Serie A.

Det här var elfte gången den här säsongen som Inter höll nollan.

Segern var Inters åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Pisa nästa för Inter

Säsongens första möte lagen emellan vann Udinese med 2–1.

Udinese tar sig an Verona i nästa match borta måndag 26 januari 20.45. Inter möter Pisa hemma fredag 23 januari 20.45.

Udinese–Inter 0–1 (0–1)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 0–1 (20) Lautaro Martinez.

Varningar, Inter: Carlos Augusto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 1-2-2

Inter: 4-1-0

Nästa match:

Udinese: Verona, borta, 26 januari 20.45

Inter: Pisa, hemma, 23 januari 20.45