Lautaro Martinez avgjorde när Inter sänkte Udinese
- Inter-seger med 1–0 mot Udinese
- Inters åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Lautaro Martinez matchvinnare för Inter
Målet i första halvleken blev matchens enda. Inter vann med 1–0 (1–0) borta mot Udinese i Serie A.
Det här var elfte gången den här säsongen som Inter höll nollan.
Segern var Inters åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.
Pisa nästa för Inter
Säsongens första möte lagen emellan vann Udinese med 2–1.
Udinese tar sig an Verona i nästa match borta måndag 26 januari 20.45. Inter möter Pisa hemma fredag 23 januari 20.45.
Udinese–Inter 0–1 (0–1)
Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
Mål: 0–1 (20) Lautaro Martinez.
Varningar, Inter: Carlos Augusto.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Udinese: 1-2-2
Inter: 4-1-0
Nästa match:
Udinese: Verona, borta, 26 januari 20.45
Inter: Pisa, hemma, 23 januari 20.45
